梅西進球助阿根廷2比1擊敗澳洲 世足8強對決荷蘭

（法新社杜哈3日電） 超級巨星梅西今天踢進個人歷來在世界盃足球賽的第9顆球，幫助阿根廷在卡達世足賽第二場16強戰2比1力退澳洲，勇闖8強，接下來將和「橙衣軍團」荷蘭強碰，爭取4強賽入場券。

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在阿瑪德．賓．阿里體育場（Ahmad Bin Ali Stadium）進行的這場C組龍頭阿根廷與D組第2澳洲之戰，勝隊將挺進8強。稍早荷蘭在第一場16強賽以3比1擊敗美國，因此阿根廷將於台灣時間10日凌晨3時出戰荷蘭，爭取4強賽門票。

這是梅西（Lionel Messi）職業生涯的第1000場比賽，也是5屆世足的第23場比賽。今天之前，他為西甲豪門巴塞隆納（Barcelona）一共出賽778場，轉會法甲巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）至今上陣53場，再加上為阿根廷國家隊出征168場，累積達999場，總共攻進788球，送出338次助攻。

上半場前20分鐘阿根廷掌握絕大部分球權，但只有葛梅茲（Alejandro Gomez）出現一次射門機會。不過阿根廷的鍥而不捨在第35分鐘獲得回報，自由球開出後，梅西接到從隊友奧塔門迪（Nicolas Otamendi）腳上彈回來的球左腳起射，穿越澳洲守門員萊恩（Mat Ryan）的十指大關破網。

這是梅西出賽1000場以來的789顆進球，也是他在世足淘汰賽的首顆入球。此外，他歷來在世足累計進9球，國家隊史上排名獨居第2，超越馬拉度納（Diego Maradona）與史塔比（Guillermo Stabile）的8球，僅次於巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta）的10球。

澳洲上半場以防守為重，進攻方面只有1次無法造成威脅的射門，阿根廷1比0領先。

下半場之初雙方防守都出現失誤，阿根廷後防回傳門將時差點被澳洲球員攔截攻門，但澳洲門將萊恩第57分鐘的疏忽則付出代價，他在門前想帶球繞過阿根廷球員，卻遭阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）搶走球，阿爾瓦雷茲回身踢進無人防守的大門，阿根廷2比0擴大領先差距。

然而澳洲在第77分鐘出現生機，古德溫（Craig Goodwin）25碼外起腳射門明顯偏歪，卻打到阿根廷球員費南德茲（Enzo Fernandez）身上折射飛進網內，阿根廷門將毫無反應時間，澳洲藉由這顆烏龍球追成1比2，比賽勝負頓時出現懸念。這是本屆賽事的第3顆烏龍球。

接下來雙方都有再度破門機會，還出現些許火爆場面，只是都無法再添分數，終場阿根廷2比1勝出。

© 2022 AFP