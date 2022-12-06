巴西世界盃進8強 內馬爾稱勝利獻給比利

（法新社杜哈5日電） 巴西傳奇球星比利因為健康欠佳在聖保羅（Sao Paulo）接受治療，而在巴西於卡達世界盃足球賽16強戰以4比1擊敗韓國後，內馬爾、小維尼修斯表示，這場勝利要獻給比利。

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巴西國家隊今天賽後在場邊拉起巨幅旗幟，向82歲的比利（Pele）致敬。

甩開右腳踝傷勢，並踢了大半場球的內馬爾（Neymar）說：「比利現在正經歷什麼，我們很難去說，但我要祝福他一切都好。」

內馬爾說：「我希望他能儘快恢復健康，我們起碼能做的，是用勝利來慰問他。」

比利與大腸癌搏鬥的消息，給了巴西球員打拚的動力。巴西正尋求隊史第6座世界盃冠軍，而前3冠比利都是陣中一員。

小維尼修斯（Vinicius Jr.） 說：「他需要我們給他力量，這場勝利是為他拿下的，這樣他才能走出困境，我們也才能為他拿下冠軍。」

比利2021年9月診斷罹患大腸癌，同月接受手術治療並接受化療至今，然而，醫師團隊表示比利的療程如今需要「重新評估」。

醫療團隊表示，比利同時也正因呼吸道感染接受抗生素治療。

巴西今天在16賽攻勢猛烈，上半場還沒踢完，小維尼修斯、內馬爾、理查利森（Richarlison）、帕奎塔（Lucas Paqueta）已陸續建功，巴西很快即取得4球領先。韓國白升浩在下半場雖踢進一球，巴西最終仍以4比1獲勝。

© 2022 AFP