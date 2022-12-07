葡萄牙冒出新救星 C羅被晾在一旁備顯落寞

（法新社杜哈7日電） 37歲的「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）先是遭到英超曼聯隊割棄，接着又發生令人難以想像的事：他發現自己在世界盃足球賽遭葡萄牙隊流放冷板凳。

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葡萄牙擺脫束縛之後，昨天在世足16強賽6-1輕取瑞士，長期擔任葡萄牙隊長的超級巨星C羅大致上就像一名觀眾，在正規賽剩不到20分鐘時才替補上場。

頂替C羅先發的年輕球員拉莫斯（Goncalo Ramos）驚人地獨進3球，上演本屆賽事第一場「帽子戲法」。

本季在曼徹斯特聯隊（Manchester United）陷入困境成為邊緣人之後，C羅來到世足賽尋求喘息的機會。雖然他在小組賽首場對迦納之戰率先踢進12碼罰球，幫助球隊3比2獲勝，但接着在對烏拉圭和韓國的比賽表現不佳，情勢急轉直下。

葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）最終決定讓C羅在對瑞士之役擔任替補，事後證明這是睿智的決定。

C羅之前受訪，稱覺得自己遭曼聯「背叛」，並稱總教練滕哈格（Erik ten Hag）和其他管理高層逼他離隊後，曼聯11月底宣布C羅將離開球隊。

© 2022 AFP