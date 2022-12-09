世足8強賽將登場 英法大戰話題十足

（法新社杜哈8日電） 2022卡達世界盃足球賽8強賽之一的英格蘭對法國，無疑是半準決賽焦點，兩軍10日晚間的對戰賽前話題滿滿，尤其換血後前場耳目一新的英格蘭，要如何擋住法國超級球星姆巴佩。

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同屬歐洲足壇強權的英、法，地理上雖僅隔着32公里狹窄的英吉利海峽，但在世足舞台上卻只對陣過屈指可數的兩次，而且還是1982年以後的事。

法國在上屆2018俄羅斯世足摘下隊史第二冠，16強賽靠姆巴佩（Kylian Mbappe）進2球、吉魯（Olivier Giroud）1球淘汰波蘭。

英格蘭在16強賽3比0淘汰塞內加爾，對付非洲冠軍顯得遊刃有餘。

23歲的姆巴佩目前是本屆賽會的進球王，4戰已攻入5球；吉魯對波蘭的進球則讓他繼續穩坐法國隊史進球最多選手。

如何壓制住姆巴佩致命攻擊力已成英格蘭上下頭號重點；兩軍將在台北時間11日凌晨3時一決雌雄。

防守姆巴佩的重任很可能得交到右後衛華克（Kyle Walker）手上。同樣有飛快速度的華克目前效力英超曼城，但他認為不應把姆巴佩視為唯一威脅，畢竟法軍兵多將廣。

華克說：「我知道他是頂尖選手，但這又不是打網球的一對一對決，足球是團隊運動。我們也別忘了對方還有吉魯等好手。」

© 2022 AFP