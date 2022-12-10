世足8強賽遭淘汰 內馬爾：不保證再披巴西戰袍

（法新社杜哈9日電） 巴西在本屆世足8強賽中敗給克羅埃西亞，王牌前鋒內馬爾（Neymar）不僅淚灑球場，還暗示自己可能不會再披上巴西國家隊戰袍。

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在卡達首都杜哈舉行的世界盃8強賽延長賽上半場傷停補時階段，30歲的內馬爾透過強大個人盤球能力，闖入對方禁區再晃過對方門將後高射破門，一度取得1球領先優勢。不過克羅埃西亞韌性十足，佩特科維奇（Bruno Petkovic）成功射門，把戰局拖入PK大戰。

克羅埃西亞最終以4比2淘汰巴西後，內馬爾忍不住心碎痛哭。

內馬爾和記者說話時仍難掩情緒、聲音顫抖，坦言自己無法「百分之百保證」將來還會披上巴西知名的國家隊黃色球衣上陣。

下屆世界盃將於2026年在北美洲登場，屆時曾為巴西國家隊出場124次的內馬爾將滿34歲。

即便如此，內馬爾屆時仍會比本屆在卡達征戰的多位足球巨星年輕，包括阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）、葡萄牙前鋒「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），以及克羅埃西亞中場莫德里奇（Luka Modric）和法國前鋒吉魯（Olivier Giroud）。

但背號10號的內馬爾去年在一次受訪中曾表示，自己心理上可能已經無力「承受更多的球賽」，暗示可能不會再挑戰另一場世界盃。

內馬爾在巴西足球勁旅桑托斯隊（Santos）中以世代奇才之姿嶄露頭角後，背負國家希望，3度征戰世界盃。

內馬爾本屆世足抵達卡達時，身體似乎處於顛峰狀態，不過在第一場小組賽中扭傷腳踝，不得不缺陣接下來2場比賽。

接下來，他在16強賽事對戰南韓時進球，隨後又在8強賽遭遇克羅埃西亞時漂亮踢進國家隊生涯第77顆進球，追平巴西傳奇球王比利（Pele）的紀錄。

但由於比利曾率巴西拿下3屆世足冠軍，內馬爾看來將難以達到比利的成就，而其他像是加林查（Garrincha）、傑辛諾（Jairzinho）、羅馬里歐（Romario）和羅納度（Ronaldo）等巴西巨星都曾捧過世足金杯。

內馬爾今天說：「我不會就效力國家隊關上任何大門，但我也無法保證自己百分之百會回來。」

© 2022 AFP