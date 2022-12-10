卡達世界盃傳憾事 美國體育記者過世

（法新社華盛頓9日電） 根據家屬和美國足球協會說法，知名美國體育記者華爾（Grant Wahl）今天在卡達報導世界盃足球賽8強賽事時過世。

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48歲的華爾過去長年在美國「運動畫刊」（Sports Illustrated）擔任記者，透過生動的報導協助拉擡足球在美國的關注度，後來轉至電子報平台Substack工作。

他今天在卡達盧塞爾體育場（Lusail Stadium）替哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）報導阿根廷對荷蘭的賽況。

據美國全國公共電台（NPR）報導，隨比賽接近尾聲，華爾倒在媒體採訪區，醫護人員當場施以心肺復蘇術，並以擔架將他擡走；「華爾街日報」（The Wall Street Journal）指出，華爾似乎是心臟病發作。

美國足球協會（U.S. Soccer）在聲明中表示：「華爾將足球當作他畢生志業，如今再也看不到他和他的出色報導，令我們難過不已。整個美國的足球大家庭都為華爾過世感到心碎。」

華爾的妻子剛德（Celine Gounder）是知名的流行病學家和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等疾病專家，她在推特（Twitter）發文說：「我完全陷入震驚當中。」

鑒於卡達禁止同性關係，華爾11月曾身穿彩虹上衣前往觀看美國第一場對上威爾斯的小組賽，以示力挺LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利，但遭卡達維安人員短暫拘留，一度躍上新聞版面。

© 2022 AFP