阿根廷PK險勝荷蘭闖世界盃4強 梅西賽後怒批裁判

（法新社杜哈9日電） 阿根廷今天在激烈的PK大戰擊敗荷蘭，晉級卡達世界盃足球賽4強，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）賽後抨擊裁判馬杜（Antonio Mateu Lahoz）根本不應該當主審。

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阿根廷的莫里納（Nahuel Molina）上半場在梅西助攻下先馳得點。到了下半場，梅西在第73分鐘獲得操刀12碼機會順利罰進，助阿根廷2比0領先。荷蘭替補球員韋霍斯特（Wout Weghorst）第83分鐘頭錘破網，荷蘭追成1比2。

兩隊在正規時間即將終了前一度發生衝突，裁判裁定傷停補時10分鐘。阿根廷的佩澤拉（German Pezzella）之後被認定出手推人犯規，荷蘭在即將響哨前獲得自由球機會，荷蘭發動奇襲開出貼着地面的球，球巧妙傳進在禁區有空檔的韋霍斯特腳下，他順勢起腳射進個人第2球，荷蘭奇蹟似地扳成2比2平手，兩隊進入延長賽。

雙方之後僵持不下，進入PK大戰。阿根廷門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez）前2球均擋下荷蘭的射門，後3球雖然還是遭破門，但阿根廷只錯失1球，最終就以4比3贏得PK大戰。

梅西說：「他們追平後，我覺得很火大。我不想談到這個裁判，因為他們會立即訓斥或處罰你，但我認為大家都看到了事發經過。」

「國際足球總會（FIFA）必須檢討，不能派一位無法勝任重任的裁判在這樣重要的比賽執法。」

他還說：「我們沒有踢出一場精彩的比賽，然後裁判把戰局拖入延長賽。他總是針對我們。在最後一波攻勢中，那根本不是犯規。」

馬杜整場狂發18張黃牌，荷蘭邊後衛鄧佛里斯（Denzel Dumfries）在PK戰後吃下第2張黃牌換紅牌出場。 梅西說：「我們不希望延長賽或PK。我們因為發生這一切承受了太多，不過這是世界盃8強賽。」

「輪到我們時，我們知道如何承受，不過好在我們進入4強。結局很美好，令人難以忘懷。」

© 2022 AFP