記者採訪世界盃期間疑心臟病發過世 各界哀悼

（法新社杜哈10日電） 美國體育記者華爾（Grant Wahl）在卡達報導世界盃足球賽8強賽時過世，各界紛紛表達哀悼之意。

廣告 繼續瀏覽後續

本月稍早剛滿48歲的華爾過去在「運動畫刊」（Sports Illustrated）、哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）效力，他生動的報導協助推廣足球在美國的人氣。

他本屆世足曾因穿着支持LGBTQ族群的彩虹上衣在當地遭拘留，他昨天在媒體採訪區報導阿根廷對荷蘭的8強賽時倒了下來。

卡達籌辦委員會發言人表示，現場人員立即對華爾展開急救，並透過救護車送醫，最後仍宣告不治。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）指華爾疑似是心臟病發作。

卡達籌辦委員會聲明補充說，「我們對華爾的家屬、朋友以及親近他的媒體朋友，致上最深的哀悼之意」。

今天在巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）舉行的法國對英格蘭8強賽，原本預留給華爾的採訪座位放置着白色鮮花，並透過賽場上的巨型螢幕向對這位記者致敬。

華爾從1994年美國主辦的那一屆開始報導世界盃，本屆是第8屆。他過世消息傳出後，各界均表哀悼。

國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）發布聲明說，華爾「熱愛足球，所有關注這項全球賽事的人都會懷念他的報導」。

美國足球協會（US Soccer）說，華爾「把足球當作畢生志業，他和他精彩的報導從此不再與我們同在，我們悲痛欲絕」。聲明說，「美國足球大家庭的心都碎了」。

華爾本周稍早曾表示自己去過卡達媒體中心的診所，「他們說我可能有支氣管炎」。他當時說：「我的身體還是倒了。3周來睡眠不足、巨大壓力以及很多很多的工作都會對身體造成影響…我可以感覺到上胸的壓力和不適來到一個新的等級。」

© 2022 AFP