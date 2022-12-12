世界盃PK戰2連勝 克國前鋒：建國強化心理素質

（法新社杜哈11日電） 克羅埃西亞前鋒佩特科維奇（Bruno Petkovic）表示，他們在世界盃足球賽淘汰賽階段，接連在PK戰後擊敗日本、巴西，展現出的強大心理素質，與克國艱辛爭取獨立的歷程大為有關。

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2022卡達世界盃足球賽8強戰，佩特科維奇攻進的關鍵一球，讓內馬爾（Neyma）為巴西在延長賽率先進球的優勢消失殆盡，克羅埃西亞隨後在緊張刺激的PK大戰擊敗巴西。克羅埃西亞在16強賽也是在PK戰後擊敗日本。

法新社報導，這樣的模式對克羅埃西亞來說並不陌生，因為他們在上屆2018年俄羅斯世界盃淘汰賽階段，有3場踢進延長賽，其中兩場是踢到PK才勝出。

28歲的佩特科維奇今天表示：「我認為（有這樣的心理素質）其中一個原因是我們是一個小國家，雖然我們是球員，也都很年輕，但我們都知道我們的國家是如何在1990年代獨立建國。」克羅埃西亞人口僅約400萬人。

佩特科維奇還說：「我們從父母那裡知道這些，我們學到要奮鬥、要努力，沒有這些精神會一事無成。」佩特科維奇對巴西攻進扳平一球，將比賽帶進PK戰並拿下勝利後成了民族英雄。

克羅埃西亞陣中部分年紀較大的球員，與1990年代巴爾幹地區的衝突有很強的關連。

資深中場莫德里奇（Luka Modric）年輕時曾流離失所，後衛羅夫倫（Dejan Lovren）則是被迫搬離年幼時的家園。

克羅埃西亞獨立後，1998年首次參加世界盃就踢進4強，但不敵地主法國，最終在季軍戰2比1擊敗荷蘭。當時法國最後拿下冠軍。

上屆2018俄羅斯世界盃，克羅埃西亞在冠軍賽2比4敗給法國屈居亞軍，如今再闖4強，看起來信念堅定。

佩特科維奇說：「我認為我們每場比賽都在進步，隨着對手愈來愈強，我們也變得愈來愈好。」

「對我來說，那一球給了我極大的信心，在延長賽中我們仍彼此相信、互相幫助。信心不僅是個人層面，我們對彼此也都充滿了信心。」

克羅埃西亞將在台灣時間14日凌晨3時的4強戰對上阿根廷。

© 2022 AFP