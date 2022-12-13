與摩洛哥爭世界盃冠軍戰門票 法國後衛稱不會輕敵

（法新社杜哈12日電） 法國將與摩洛哥爭奪2022卡達世界盃足球賽冠軍戰門票，衛冕軍法國陣中後衛瓦拉內（Raphael Varane）表示，他們絕對不會因為對手是摩洛哥而輕敵。

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法新社報導，摩洛哥在世界盃淘汰賽階段，接連擊敗西班牙和葡萄牙兩支傳統勁旅，但8強戰擊敗英格蘭的法國仍是奪冠呼聲最高的球隊之一。

當被問到法國是否因過於自信而出現危機時，上屆2018年俄羅斯世界盃的冠軍班底瓦拉內說：「我們有足夠的經驗，不會掉進（自滿）那樣的陷阱。」

瓦拉內還說：「我們知道摩洛哥能晉級絕非偶然。一切就看我們這些有經驗的球員如何確保每個人都為下一戰做好準備。」

法國已達到法國足球協會預設的4強目標，但瓦拉內表示，法國渴望拿下世界盃的冠軍賽門票。法國若闖進冠軍戰，對手將是阿根廷與克羅埃西亞之戰的勝方。

瓦拉內說：「能在世界盃闖進4強並不容易，所以我們非常高興，但真正唯一的目標是贏得冠軍，那一直是我們的目標。」

摩洛哥是史上首支闖進世界盃4強的非洲國家球隊，也是首支有此成就的阿拉伯國家球隊。

摩洛哥在16強賽的PK戰後淘汰西班牙，8強戰再以1比0擊敗葡萄牙。他們先前在小組賽階段也擊敗過比利時並與克羅埃西亞踢和，到目前為止的5場比賽，他們只因為烏龍球丟了1球。

摩洛哥將於台灣時間15日凌晨3時迎戰法國。

© 2022 AFP