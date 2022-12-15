世足4強摩洛哥不敵法國 總教頭稱子弟兵已拚盡全力

（法新社杜哈14日電） 摩洛哥今天在卡達世界盃足球賽4強以0比2敗給法國，為本屆一路過關斬將的驚奇之旅畫下句點，但總教練雷格拉吉對子弟兵帶傷上陣的表現只有讚美，稱他們拚戰到最後一刻。

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摩洛哥教頭雷格拉吉（Walid Regragui）說：「我們全力以赴，這是最重要的事。全隊奮戰到最後一分鐘。」

法國後衛耶南德茲（Theo Hernandez）在比賽第5分鐘先馳得點，雷格拉吉說，這麼早進球對整場比賽產生很大的影響。

他說：「如果我對這場比賽有任何遺憾，主要就是太快讓對方進球，這顆球讓法國隊吃了定心丸，也更堅定地維持相同戰術。」

摩洛哥在2022卡達世界盃足球賽以黑馬之姿竄出，前兩輪控球率雖遠不及對手，仍先後爆冷擊敗強敵西班牙與葡萄牙。

今天在巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）舉行的4強賽則完全不同，摩洛哥控球率達51%，但還是無法突破法國隊的防線。

雷格拉吉說：「我們說過，如果他們給我們球，我們會帶球進攻，我們也這麼做了，但我們上半場發生太多技術性失誤。」

「下半場我們踢得比較聰明，球被抄走的次數變少，我們給他們製造不少難題，創造了很多機會，只是在門前不夠果斷。」

「我們想要進球，挫挫他們的銳氣。但他們攻勢凌厲，我們知道我們隨時都會被壓着打，他們的第2球就是這麼攻進的。」

此外，雷格拉吉還必須處理隊上傷兵問題。後衛阿蓋德（Nayef Aguerd）今天在暖身後退賽，由達里（Achraf Dari）替補。

隊長塞斯（Romain Saiss）8強賽即因傷提前退場，今天4強賽雖先發上陣，但在第21分鐘就不得不下場。

雷格拉吉說：「我們損失了太多拚盡全力的好手。馬茲拉烏伊（Noussair Mazraoui）帶傷上陣，塞斯也是。當球員都拿出他們最好表現，我就沒什麼話好說了。」

「我們原本可以得分的，但可惜沒有進球。希望摩洛哥人能原諒我們。我們想踢進冠軍賽，但…或許下一次能奪冠。」

© 2022 AFP