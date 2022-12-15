NBA柯瑞肩傷退場待檢查 勇士客場輸溜馬

（法新社印第安納波利斯14日電） 率隊勇奪4次美國職籃NBA總冠軍的柯瑞今天在第3節結束前左肩受傷離場，衛冕軍金州勇士119比125不敵印第安納溜馬。

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當時溜馬史密斯（Jalen Smith）上籃，6月獲封總冠軍賽最有價值球員的柯瑞（Stephen Curry）試圖抄球，卻疑似不慎拉傷左肩膀。他用右手扶着左肩，提前退場回到休習室。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，34歲的柯瑞明天將接受核磁共振（MRI）檢查，以確定傷勢嚴重程度，「我們明天再看看他的情況如何，他心情很好，我們盡量往好處想了」。

柯瑞這場比賽飆進兩隊最高的38分，外帶7助攻7籃板。上半場終了時，勇士以54比74落後，當時勇士一半得分是柯瑞拿下。這也是柯瑞NBA生涯第250場得分超過30分的比賽。

哈利伯頓（Tyrese Haliburton）拿下溜馬最高的29分，隊友馬瑟倫（Bennedict Mathurin）則有24分進帳。

勇士尋求在9個球季內的第5座NBA總冠軍，這場輸球後，戰績掉到14勝15敗，客場2勝12敗。

© 2022 AFP