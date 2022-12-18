世界盃與法國爭冠 阿根廷料以5後衛看管姆巴佩

（法新社杜哈18日電） 將在2022卡達世界盃足球賽與法國爭冠的阿根廷，決賽可能會變陣，用5名後衛防堵法國王牌前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）。

廣告 繼續瀏覽後續

西班牙「馬卡報」（Marca）報導，根據阿根廷昨天練球時的陣型，阿根廷似乎擬定好「反姆巴佩」計畫，就是要用5人在後防線上讓他沒有進攻空間。

屆時阿根廷將在中線擺上羅梅洛（Cristian Romero）、奧塔門迪（Nicolas Otamendi）、 馬丁內斯（Lisandro Martinez）3名後衛，兩翼由莫里納（Nahuel Molina）、阿庫尼亞（Marcos Acuna）2個後衛看守。

如果這樣的陣容真的出現在冠軍賽，那將與阿根廷在4強戰用的4-4-2陣型不同，但阿根廷在8強戰曾擺出5-3-2陣型，當時他們讓「有傷在身」的迪馬利亞（Angel Di Maria）從板凳出發，預料今天冠軍賽他也將會替補出賽。

迪馬利亞會是阿根廷防線的另一個選擇，球隊曾在他上場時，改采4-3-3的陣型。只不過針對法國的進攻特性，阿根廷比較有機會以5後衛的陣容迎敵。迪馬利亞則會是阿根廷「有需要時」才用的B計畫。

© 2022 AFP