世界盃冠軍成就解鎖 梅西無愧史上最偉大球員封號

（法新社杜哈19法新電）梅西（Lionel Messi）率阿根廷在2022卡達世界盃足球賽擊敗法國奪冠，在成就解鎖後，關於他是不是史上最偉大球員的問題，想必在球迷心中已有答案。

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「史上最偉大球員」爭霸戰上，梅西過去因為始終沒有拿過世界盃冠軍，使得他的評價不如比利（Pele）以及馬拉度納（Diego Maradona）。

但隨着阿根廷今天在卡達世界盃奪冠，各種對35歲梅西地位的疑慮現在肯定煙消雲散。

在至今30年的輝煌足壇生涯中，梅西在職業賽場上拿過37座冠軍，7度獲得金球獎（Ballon D'Or）、6次穿走歐洲金靴（European Golden Boots）。

梅西同時拿過奧運金牌，去年也率隊美洲杯奪冠，他包括進球數等一堆紀錄恐怕永遠不會被打破。

今天曆經120分鐘的比賽，終於在世界盃奪冠後，梅西履歷上唯一的空白成功補齊，奠定他史上最佳地位。

梅西先前曾宣告這是他在世界盃的「最後一舞」，他今天在冠軍戰先發上陣，生涯26次在世界盃出賽，成為史上第一。此役，梅西獨進兩球，率隊踢進延長賽，最後在PK戰後拿下冠軍。

即便法國的姆巴佩（Kylian Mbappe）上演獨進3球的「帽子戲法」，仍擋不住梅西率領的阿根廷。

© 2022 AFP