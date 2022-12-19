賈吉62轟球4600萬拍出 賣家拒高額直購價虧很大

（法新社紐約18日電） 根據戈丁拍賣公司，美國職棒大聯盟MLB紐約洋基球星「法官」賈吉刷新美國聯盟（AL）單季最多全壘打紀錄的第62轟球，已以150萬美元（約新台幣4600萬元）拍出。

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賈吉（Aaron Judge）10月4日在對戰德州遊騎兵時揮出陽春炮，這是他2022賽季第62轟，超越洋基名將馬瑞斯（Roger Maris）1961年締造的美國聯盟單季最多轟紀錄。

競標在昨天結束，姓名未披露的買家以125萬美元得標、外加傭金25萬美元，花了150萬美元買下球迷尤曼斯（Cory Youmans）當天在看台上接住的這顆球。

根據大聯盟官網，先前傳出有人出價300萬美元（約新台幣9200萬元）要跟尤曼斯買下這顆球，但他最後決定不賣，改委請戈丁拍賣公司（Goldin Auctions）代為拍賣。

這是有史以來1顆棒球賣出的第2高價，僅次於1998年麥奎爾（Mark McGwire）刷新大聯盟單季最多轟紀錄的第70轟紀錄球。麥奎爾那顆球，以300萬美元拍出。

目前大聯盟單季最多全壘打紀錄是邦茲（Barry Bonds）2001年締造的73轟。

© 2022 AFP