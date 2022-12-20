阿根廷世足奪冠載譽歸國 成千上萬民眾迎接

（法新社布宜諾斯艾利斯20日電） 2022卡達世界盃足球賽冠軍阿根廷和隊長梅西（Lionel Messi）搭機返國，今天凌晨抵達位於布宜諾斯艾利斯的伊塞薩機場（Ezeiza Airport）。 阿根廷在18日精采絕倫的決賽中擊敗法國後，球員們將在機場附近的阿根廷足球協會（AFA）訓練中心過夜，現場已有成千上萬群眾等待迎接他們。 阿根廷政府昨天下午緊急宣布20日定為國定假日，球員今天中午開始將在布宜諾斯艾利斯市中心乘坐大巴士繞行市區，預計有數百萬人走上街頭與代表隊共同慶祝。

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布宜諾斯艾利斯昨天一家報攤掛上寫着「榮耀加冕」的布條，「號角報」（Clarin）和「新聞報」（La Prensa）等日報都向梅西和他的隊友為阿根廷睽違36年再度奪冠表達滿滿的「感謝」，這是阿根廷史上第3座世足冠軍獎盃。

在決賽中進兩球的梅西是第一個從飛機下來的球員，他高舉世足冠軍獎盃，接着走下機的是總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）。 阿根廷與法國在經歷120分鐘的激戰，踢成3比3平手，最後在PK大戰中以4比2擊敗法國。

© 2022 AFP