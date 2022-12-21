NBA紐約尼克痛宰金州勇士 8連勝氣勢旺

（法新社紐約20日電） 美國職籃NBA紐約尼克今天以132比94痛宰來訪的金州勇士，漂亮贏得8連勝，延續他們矢志挺進季後賽的旺盛氣勢。

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法新社報導，尼克開賽後立即取得8比0領先，此後一路領先，下半場將比分拉大，輕鬆抱走勝利。

尼克的奎克利（Immanuel Quickley）本場比賽獲22分，布朗森（Jalen Brunson）貢獻21分，葛林姆斯（Quentin Grimes）和巴瑞特（R.J. Barrett）分別獲得19分、18分。

勇士本球季打客場賽只取得3場勝利。

此外，芝加哥公牛今晚作客邁阿密熱火，佛契維奇（Nikola Vucevic）獲得29分、德羅森（DeMar DeRozan）砍進24分率領公牛以113比103澆熄熱火，終止4連敗局面。

反觀此役之前取得4連勝的熱火，儘管阿德巴約（Bam Adebayo）得到27分並抓下12籃板，但因巴特勒（Jimmy Butler）身體不適掛病號、勞瑞（Kyle Lowry）和馬丁（Caleb Martin）因傷缺席，打到第3節被公牛擴大領先而種下敗因。

在底特律，猶他爵士靠馬卡南（Lauri Markkanen）飆進38分和生涯最高9個3分球，率隊以126比111擊敗東區戰績墊底的底特律活塞，隊友範德比（Jarred Vanderbilt）有18分、13籃板的「雙十」演出。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）

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