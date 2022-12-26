中場大師認證 德布勞內看好哈蘭德生涯進800球

（法新社倫敦25日電） 效力英超曼城的比利時球星德布勞內（Kevin De Bruyne）表示，他相信年輕的曼城隊友哈蘭德（Erling Haaland）在選手生涯結束前，應能踢入800個進球。

廣告 繼續瀏覽後續

挪威籍的哈蘭德如今是新生代進球機器，更是當前國際足壇最耀眼的新星，可惜因挪威沒能打入卡達世界盃足球賽會內賽，讓22歲的哈蘭德無緣亮相世足舞台。

隨英超在世足結束後準備複賽，哈蘭德將與衛冕軍曼城28日對陣里茲聯隊（Leeds United）；哈蘭德今夏才從德甲多特蒙德轉會曼城，19場出賽已攻入24球。

堪稱世界級中場大師的德布勞內談到小老弟哈蘭德時說：「他已經踢進差不多200球了，只要他保持健康持續既有步伐，搞不好踢進600、700甚至800球都有可能。」

德布勞內生涯與一票頂尖前鋒踢過球，與曼城隊史進球王、2021年才離隊的前阿根廷名將阿奎洛（Sergio Aguero）關係融洽，在比利時國家隊和盧卡庫（Romelu Lukaku）合作；目前在曼城除哈蘭德外，本屆卡達世足新科冠軍阿根廷陣中22歲新星阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）也是隊中一員。

德布勞內說：「很難將他們放在一起比較，因為他們完全不同。他們有些人已踢進300或400球了，而哈蘭德對進球如此執着，應該能進更多球。」

「哈蘭德仍是旭日東升的年輕人，也嚴肅看待自己的足球生涯，熱愛攻門進球，這是我認為他最獨特之處。」

© 2022 AFP