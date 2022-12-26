獨行俠耶誕大戰單節轟51分寫紀錄 慶德佬銅像揭幕

（法新社達拉斯25日電） 美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天124比115擊敗洛杉磯湖人，以勝仗慶祝退役名將諾威茨基（Dirk Nowitzki）的銅像揭幕。而他們在第3節轟下51分，寫下耶誕大戰單節最高分的新紀錄。

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獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）今天拿下32分、9籃板、9助攻，有近大三元的成績；伍德（Christian Wood）也有30分、8籃板、7助攻、4抄截、2阻攻的全方位表現。哈德威（Tim Hardaway Jr.）、布拉克（Reggie Bullock）則分別攻下26分、14分。

這場比賽的上半場，獨行俠以43比54落後達兩位數，但下半場他們表現判若兩隊，光是第3節就轟下51分，比前兩節得分總和還高，因此逆轉並大幅領先湖人，這也是NBA史上耶誕大戰中單節得分最高的紀錄。

湖人的詹姆斯（LeBron James）攻下全場最高的38分，並有6籃板、5助攻的成績。板凳出發的衛斯布魯克（Russell Westbrook）、芮維斯（Austin Reaves）分別攻下17分、16分。

湖人主力戴維斯（Anthony Davis）此役仍因右腳傷勢，只能作壁上觀。

獨行俠今天為已退役德國球星諾威茨基的銅像揭幕，銅像的樣子是諾威茨基招牌的單腳後仰跳投。

諾威茨基曾在2007年獲選為年度最有價值球員（MVP），並於2011年率獨行俠奪下NBA總冠軍。

© 2022 AFP