約基奇41分大三元 耶誕大戰金塊延長賽熄滅太陽

（法新社丹佛25日電） NBA耶誕大戰金塊對太陽之戰，前兩季的年度MVP約基奇轟下41分，繳出大三元成績單，加上高登在延長賽階段石破天驚的灌籃，終場金塊以128比125驚險擊退來訪的太陽。

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美國職籃NBA丹佛金塊今天在主場進行的耶誕大戰，迎戰來訪的鳳凰城太陽。

太陽一哥布克（Devin Booker）今天因鼠蹊部受傷提前退場，整場比賽只打了4分鐘，靠兩投1中獲得2分。

即便布克提前離場，但金塊首節僅以28比24領先，次節更被太陽打出33比23的攻勢，在上半場以51比57落後。

金塊下半場急起直追，末節在落後的情況下，莫瑞（Jamal Murray）在第4節結束前11秒，接獲約基奇（Nikola Jokic）的傳球切入後灌籃得手，扳平戰局，也讓比賽進入延長。

延長賽兩隊115比115平手之際，金塊拉出一波6比0攻勢，加上高登（Aaron Gordon）比賽終了前24秒堪稱本季至今最精彩的一次飛天灌籃，奠定勝基，最終以3分驚險勝出。

高登灌籃後原本被判進攻犯規，但經過比賽畫面回放後判定防守他的沙米特（Landry Shamet）身體有移動，因此改判高登進球算且加罰一球。

約基奇轟下全場最高的41分，並抓下15個籃板、送出15次助攻，締造大三元。高登有28分、13籃板的雙十成績，砍進5記三分球的莫瑞攻下26分，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）則有15分進帳。

沙米特以替補之姿打了39分鐘，包括三分球17投7中在內，20次出手命中10球，加上4罰全進，攻下太陽全隊最高的31分。艾頓（Deandre Ayton）有22分、16籃板的雙十成績，保羅（Chris Paul）拿下17分、送出16次助攻。

© 2022 AFP