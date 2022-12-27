梅西粉絲狂慶世界盃奪冠 排隊將偶像刺青身上

（法新社布宜諾斯艾利斯26日電） 阿根廷這個月在2022卡達世界盃足球賽贏得冠軍，舉國歡慶，首都布宜諾斯艾利斯有粉絲排隊，準備將隊長梅西（Lionel Messi）和冠軍獎盃刺青在身上。

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刺青師伍西諾維奇（Esteban Vucinovich）在布宜諾斯艾利斯告訴法新社 ：「我接下來兩周（預約）都專做與世界盃有關的（刺青）。」

他說：「有些人原本早已預約做蛇或骷髏頭圖案的刺青，但他們現在改成梅西或世界盃圖案。我一天有2、3個預約。」

伍西諾維奇表示，最多人要求刺獎盃，其次是梅西，再來是阿根廷門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez），馬蒂內茲是阿根廷在世足決賽PK大戰擊敗法國奪冠的大功臣。

許多球迷刺青的靈感來自阿根廷球員身上的圖案，例如迪馬利亞（Angel Di Maria）最近將世界盃的圖刺在右腳。

公務員瑞查尼克（Nicolas Rechanik）告訴法新社：「我刺了梅西的圖以示感謝。這代表的意義不僅是梅西，還有全隊為我們贏得第3座世界盃冠軍，以及所有這些年來為了達到這個目標所做的努力。」

瑞查尼克在此之前早已刺了另一位阿根廷足球偶像馬拉度納（Diego Maradona）的肖像。他說：「這是阿根廷足球精神代表，也是身為阿根廷人的意義所在。」

體育老師沙奇（Ariel Sacchi）刺青的圖案象徵梅西參與過的所有5屆世界盃，中間是梅西親吻大力神杯的圖。

然而，並非所有的刺青都獲得相同評價，許多球迷因為一些烏龍的圖而被網友嘲笑，胖臉梅西或名字拼寫錯誤等都成了熱門話題。

© 2022 AFP