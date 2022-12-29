杜蘭特、厄文合力轟54分宰老鷹 籃網笑納10連勝

（法新社洛杉磯28日電） 美國職籃NBA布魯克林籃網今天作客亞特蘭大老鷹主場，上半場落後的籃網下半場戲劇性大逆轉，終場以108比107驚險勝出，迎接超狂10連勝，重回東區爭冠行列。

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籃網球星厄文（Kyrie Irving）末節繳出15分，全場拿下28分5籃板8助攻，隊友杜蘭特（Kevin Durant）貢獻26分16籃板8助攻，這是籃網自2005-06賽季以來取得最長的連勝紀錄，也是聯盟本季最長的連勝紀錄。

儘管楊恩（Trae Young）、卡佩拉（Clint Capela）和韓特（De'Andre Hunter）等3名主將持續因傷缺陣，老鷹仍一路與籃網纏鬥到最後一刻，上半場以63比56領先。

第3節老鷹進攻當機，讓籃網扳回一城，厄文一度連得8分，包括兩記3分球。籃網在進入末節後不久，便將領先優勢擴大到93比82。

厄文接着將球傳給日籍隊友渡邊雄太投球命中，讓籃網在比賽剩下8分40秒之際大幅領先13分。

在莫瑞（Dejounte Murray）攻下24分領軍下，老鷹終場前1分48秒追平比數，可惜最後仍以一分飲恨。（譯者：劉文瑜/核稿：何宏儒）

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