38歲生日前夕不忍了 詹姆斯放話湖人該補強

（法新社邁阿密28日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人陣中手握4枚冠軍戒指的超級球星詹姆斯將過38歲生日，他今天表示雖仍心系籃球，但希望球隊要有競爭力，顯然對湖人目前的爛戰績很有意見。

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明天過生日的詹姆斯（LeBron James）今天在又吞下一場難堪敗仗後顯然再難沉默；湖人近乎一路落後下98比112輸給邁阿密熱火。

湖人另一球星「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）因傷持續掛免戰牌，湖人最近6戰苦吞5敗，戰績跌至14勝21敗，在西區掉到第13名，這種慘況顯然不是本季每場仍平均能得近30分的詹姆斯所能忍受。

詹姆斯說：「我想贏球，也給自己贏球並挑戰冠軍的機會，打從我18歲以一介來自俄亥俄州亞克朗（Akron）的小子進入NBA後，這一向是我的熱情及目標所在。」

「我曉得能達成如今的境界非一蹴可及，既然來到且了解如何能達到這個境界，在NBA混吃等死就不在我的籃球DNA內。」

湖人正為拚季後賽門票而掙紮，場均近30分的詹姆斯則邁向超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的生涯最多得分紀錄，可能2月初就能達標，但湖人的戰績與詹姆斯個人的輝煌形成強烈反差。

詹姆斯先前曾表示，他想在賽場拚戰到長子布朗尼（Bronny）進NBA；按現行聯盟規則，布朗尼最快2024年可投身NBA選秀。

但詹姆斯渴望與兒子同登NBA賽場的人生規畫，可不包含要委屈地待在二流球隊。

詹姆斯說：「我想的是球員生涯還要打多久，我不想在這種等級的球隊結束選手生涯。我希望的是仍具爭冠實力（的球隊），因為我知道自己仍有帶給任何一支球隊可觀戰力的本事。」這番話肯定會被解讀成在向球團施壓，要湖人趕在2月9日球員交易大限截止日前「有所作為」。

© 2022 AFP