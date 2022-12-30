塞爾蒂克擊退快艇收4連勝 塔特姆、布朗分奪29分

（法新社波士頓29日電） 美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天在塔特姆拿下29分、11籃板及布朗也攻下29分的情況下，以116比110擊退洛杉磯快艇，收下4連勝，戰績穩居全聯盟第1。

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這場比賽終場前1分2秒，快艇的雷納德（Kawhi Leonard）跳投得手，塞爾蒂克只剩3分領先。到了比賽剩33秒，喬治（Paul George）上籃時懷特（Derrick White）賞了他一記火鍋，讓塞爾蒂克穩住腳步。

接下來布朗（Jaylen Brown）2罰俱中、塔特姆（Jayson Tatum）2罰中1，加上快艇莫里斯（Marcus Morris Sr.）跳投失手，讓塞爾蒂克最終以6分取勝。

塞爾蒂克這波主場7連戰，先是連吞3敗，最後連拿4勝，目前戰績來到26勝10敗。

法新社報導，懷特表示：「我們（主場賽程）一開始顯然表現不好，但我們恢復得不錯。接下來在客場有4場硬戰，我們得設法贏球。」

塞爾蒂克的塔特姆和布朗今天都攻下全場最高的29分，史瑪特（Marcus Smart）、懷特分別攻下17分、15分，替補的威廉斯三世（Robert Williams III）也有12分進帳。

雷納德則攻下快艇最高26分，喬治進帳24分，祖巴茨（Ivica Zubac）有13分、11籃板的成績，莫里斯獲得12分，板凳出發的鮑爾（Norman Powell）貢獻了19分。

© 2022 AFP