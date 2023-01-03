喬科維奇重返澳洲拿下首勝 備戰澳網第10冠

（法新社阿得雷德3日電） 網壇前球王喬科維奇遭到澳洲驅逐出境近1年後重返，今天在第1場單打比賽、阿得雷德國際網賽上，橫掃法國籍對手利斯提耶納，也開始備戰澳洲公開賽冠軍榮銜。

廣告 繼續瀏覽後續

塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）雖然在昨天的雙打比賽失利，但受到觀眾熱烈歡迎，今天在座無虛席的中央球場也受到類似的待遇。

他在74分鐘內以6比3、6比2輕鬆獲勝，第1盤破發1次，第2盤破發2次。

喬科維奇說：「對於第1場比賽我沒什麼好抱怨的，我打得很好。我認為前6局競爭非常激烈。」

對於今天的對手利斯提耶納（Constant Lestienne），喬科維奇說：「在今天的比賽之前，我從來沒有和他對陣過。他是一個反擊型底線型球員。他不會犯太多的錯誤，他有點吸收對手的節奏，他的發球有點棘手，打到他要的位置。」

「但是當我在第1盤3比2時取得破發後，我感覺我提高1到2個層級，並在接下來的比賽打得非常好。」

這是他在2022年澳洲網球公開賽之前因未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗而被驅逐出境後，在澳洲的第1場單打比賽。喬科維奇隨後被禁止進入澳洲3年。

這項禁令在去年11月解除，使他有機會在本月稍晚於墨爾本球場（Melbourne Park）拿下史無前例的第10個澳網男單冠軍。

喬科維奇拿下這場勝利後，16強將遇到另一位法國選手艾利斯（Quentin Halys）。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）

© 2023 AFP