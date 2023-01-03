密契爾單場驚天71分 騎士宰公牛

（法新社洛杉磯2日電） 美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天靠密契爾（Donovan Mitchell）轟下驚天71分，克服最多21分劣勢，經延長賽後以145比134擊退芝加哥公牛。密契爾71分成為聯盟史上第8高單場得分。

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NBA史上單場最高得分，是張伯倫（Wilt Chamberlain）1962時締造的100分里程碑，密契爾今天的71分，是已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）2006年對多倫多暴龍一役豪取81分後，單場得分最高的一次。過去單場得分高於71分只出現過7次。

密契爾也是聯盟史上第7位單場轟破70分的球星。71分是NBA本季單場得分的新高，也是他個人與騎士隊史的最佳紀錄。除轟進71分，他今天還有11助攻8籃板。

賽後的場中訪問時，密契爾說：「首先與最重要者，是我的隊友。我知道今天得了70多分，但若沒隊友們，我絕對辦不到，老實說沒有居功厥偉且扮演關鍵的隊友，沒人能繳出這種成績。」

公牛隊今天第2節一度領先達21分，到第3節都還有18分領先優勢，卻晚節不保，被逼入延長賽後翻車。

延長賽開打後，密契爾先砍進一記三分彈，讓騎士取得超前，這是他們此役首度領先，延長賽密契爾共進帳13分。

密契爾今天打了近50分鐘，包括三分球15投7中在內，34次出手命中22球；25次站上罰球線、罰進20球也都寫下生涯最佳紀錄。

公牛則以德羅森（DeMar DeRozan）轟下44分最高。

© 2023 AFP