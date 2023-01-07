球王艾卡拉茲因腿傷退出澳網 納達爾登頭號種子

（法新社巴黎6日電） 男網當前世界排名第一的19歲西班牙選手艾卡拉茲今天表示，由於他在訓練時傷了右腿，因此不會參加16日開打的賽季首個大滿貫賽澳洲網球公開賽（Australian Open）。

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2022年美國網球公開賽（US Open）男單冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在推特（Twitter）帳號發文表示：「我在訓練時因為一個偶然的不自然移動而受傷。」

他表示，他為了澳網「如此努力達到個人最佳水準」，「但遺憾的是我將不能夠出賽」。「這很難受，但我必須抱持樂觀、努力康復及往前看。我們2024年澳網再見。」

艾卡拉茲退賽，意味衛冕冠軍、手握22座大滿貫賽男單冠軍杯的同胞名將納達爾（Rafael Nadal）將在本屆澳網晉陞為頭號種子。

9屆澳網男單冠軍、擁有21座大滿貫賽獎盃的塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）也因此擠進頭4號種子行列，意味他與宿敵納達爾至少等到4強戰才可能交手。

艾卡拉茲2022年9月在美網拿下生涯首座大滿貫賽男單冠軍後，成為1973年世界職業網球協會（ATP）排名創立以來最年輕世界球王。

他其後又成為男網史上最年輕年終冠軍球員，也是繼已退役美國網球名將羅迪克（Andy Roddick）2003年登上年終冠軍以來，除了喬科維奇、納達爾、費德瑞（Roger Federer）和莫瑞（Andy Murray）等男網GOAT以外，首位搶下年終冠軍頭銜的選手。

© 2023 AFP