唐西奇大三元領銜 獨行俠擊敗鵜鶘

（法新社洛杉磯7日電） 美國職籃NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）今天獲得34分，繳出大三元成績單，擺脫上一場被綠衫軍壓制的陰霾，助獨行俠以127比117擊退紐奧良鵜鶘。

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唐西奇上一場迎戰「綠衫軍」波士頓塞爾蒂克時23投僅7中，只拿23分，但他今天在主場找回手感，繳出34分、10籃板、10助攻。

這位來自斯洛維尼亞的球星拿下生涯第55次大三元，也是個人本季第9次，落後丹佛金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）1次。約基奇本季迄今累計10次大三元，領先群雄。

伍德（Christian Wood）今天為獨行俠挹注28分，隊友哈達威（Tim Hardaway Jr.）貢獻18分，哈迪（Jaden Hardy）和丁威迪（Spencer Dinwiddie）各獲15分和12分。

鵜鶘方面，最高分是中鋒瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）25分。隊友威廉森（Zion Williamson）因傷缺陣，殷格拉姆（Brandon Ingram）和麥卡倫（CJ McCollum）也都沒上場。

© 2023 AFP