阿得雷德吞敗 梅迪維夫仍有信心澳網打出好成績

（法新社阿得雷德8日電） 俄羅斯網球好手梅迪維夫今天前往墨爾本參加澳洲公開賽，儘管他在阿得雷德不敵塞爾維亞名將喬科維奇，他仍相信自己擁有足以擊敗這位「世界最佳」球員的武器。

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梅迪維夫（Daniil Medvedev）6日在阿得雷德國際網賽（Adelaide International）以3比6、4比6敗給喬科維奇（Novak Djokovic），但梅迪維夫說，他歷經表現不佳、排名掉至世界第7的2022年之後，現在狀況不錯，感覺「真的很棒」，準備迎接今年首場大滿貫賽事澳洲公開賽（Australian Open）。

「諾瓦克（喬科維奇）等級不一樣，坐擁21個大滿貫賽冠軍，我只能這樣說。但總體來說我很積極，我得保持積極，因為第1個大滿貫賽即將到來。」

「你一定要相信自己，其實我每次比賽前都會這麼說。每次我和他們（喬科維奇和納達爾）比賽時，賽前唯一的想法就是我要贏，要盡我最大努力去贏。」

「我設法做到了，我想我只擊敗過拉法（納達爾）一次，但我還是設法做到了；我與他有幾番苦戰。而對戰諾瓦克，我則是贏得了大滿貫賽冠軍。」

自從擊敗喬科維奇而贏得2021年美國公開賽（US Open）冠軍以來，梅迪維夫已被這位塞爾維亞人擊敗了3次。喬科維奇去年因疫苗接種狀態而缺席澳網後，今年重回澳洲再戰。

梅迪維夫去年在墨爾本球場（Melbourne Park）的史詩般澳網決賽中險些擊敗納達爾（Rafael Nadal），終場以5盤落敗。

雖然喬科維奇和納達爾對梅迪維夫尋求第2個大滿貫賽冠軍構成嚴重威脅，但世界排名第1的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）上周因傷退賽，讓梅迪維夫信心大振。

梅迪維夫說艾卡拉茲退賽很可惜，但他相信艾卡拉茲會再回來，「他是世上最好的球員之一，18歲就能有這種表現，他可能是像拉法、諾瓦克、羅傑（費德瑞）那樣的人，但他還有19個大滿貫賽有待征服」。

「我相信他會變得更強大。」

© 2023 AFP