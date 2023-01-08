首屆聯合杯網賽 美國隊4戰全勝擊敗義大利奪冠

（法新社雪梨8日電） 第一屆男女混合網球團體賽「聯合杯」決賽今天在澳洲雪梨舉行，男單世界排名第9的佛里茲表現優異戰勝義大利好手貝雷蒂尼，率領美國隊4戰全勝義大利，順利贏得聯合杯冠軍。

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聯合杯（United Cup）於去年12月29日在澳洲雪梨（Sydney）、布里斯本（Brisbane）和伯斯（Perth）舉行，共有18個國家隊參賽，賽事為期11天。

美國好手提亞佛（Frances Tiafoe）和皮古拉（Jessica Pegula）今天在聯合杯決賽先分別贏下單打比賽，美國隊以2比0取得領先，之後佛里茲（Taylor Fritz）又以7比6（7/4）、7比6（8/6）擊敗貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

美國女將基斯（Madison Keys）再以6比3、6比2直落二擊退義大利的布隆澤蒂（Lucia Bronzetti），美國隊最終就以4比0橫掃義大利隊。

佛里茲賽後表示：「美國隊能贏得聯合杯真是太棒了，我們懷抱很高的期望來到這裡比賽。」

負責打頭陣的皮古拉也說：「今天決賽的第一場比賽，真是如釋重負…很開心我打得夠好而奪得勝利。」

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