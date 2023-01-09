哈登繳大三元成績單 生涯2萬4000分里程達陣

（法新社底特律8日電） 哈登（James Harden）今天達到生涯2萬4000分的里程碑，美國職籃NBA費城76人今天靠他整場比賽繳出20分、11籃板、11助攻的大三元成績，以123比111客場擊敗底特律活塞。

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76人今天在恩比德（Joel Embiid）和塔克（P.J Tucker）缺陣的情況下出賽，但全隊6人得分達兩位數，其中以馬克西（Tyrese Maxey）攻下23分最多；哈洛（Montrezl Harrell）與有大三元表現的哈登一樣拿下20分。

恩比德因為左腳酸痛連續3場比賽沒有上場，塔克則因鼻竇感染高掛免戰牌。

法新社報導，76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在談到哈登時說「他打得很好」，但也提到「團隊的表現出色」。

哈洛連3場比賽得分達兩位數，今天拿下個人本季新高的20分，他與哈登的搭配讓76人在攻擊面上能保持穩定。

76人的板凳球員今天為球隊貢獻了48分；76人在第4節一度領先達23分。

活塞後衛海斯（Killian Hayes）此役攻下全場最高的26分，追平生涯最佳紀錄。

哈登今天也達到一項個人的里程碑，成為NBA史上第27位生涯總得分達到2萬4000分的球員。

© 2023 AFP