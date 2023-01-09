籃網險勝熱火 杜蘭特膝傷提前退場

（法新社邁阿密8日電） 美國職籃NBA布魯克林籃網今天靠厄文攻下29分、歐尼爾投進關鍵一擊，最終在客場以102比101驚險擊敗邁阿密熱火，但陣中頭號主將杜蘭特因膝傷在第3節提前退場，成為球隊一大隱憂。

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今天這場比賽第3節剩下1分多鐘時，熱火的巴特勒（Jimmy Butler）切入上籃，被籃網的西蒙斯（Ben Simmons）擋下。巴特勒落地時撞倒了杜蘭特（Kevin Durant），讓他抓着膝蓋倒在地上。

鞋子都掉了的杜蘭特，在地上待了一會兒，雖然能夠自己起身繼續比賽，但打不了多久就向場邊示意，籃網也因此喊了暫停，並讓他回休息室。

本季至今，杜蘭特平均每場比賽可獲30分。

籃網總教練馮恩（Jacque Vaughn）說：「他明天會接受檢查評估，希望到時候我會得到更多的訊息。」

比賽結束後，杜蘭特在場邊恭喜隊友拿下勝利，但馮恩表示，他還沒跟杜蘭特談到傷勢的問題。

籃網的厄文（Kyrie Irving）今天攻下全場最高29分，提前退場的杜蘭特有17分進帳，克萊克斯頓（Nic Claxton）有13分、11籃板的雙十成績。

此役的末節，熱火在巴特勒連兩次灌籃後，一度以101比100領先，但在厄文於三分線外出手落空後，歐尼爾（Royce O'Neale）搶下關鍵籃板，並投進致勝一擊。

執行最後一擊失手的巴特勒，今天攻下熱火全隊最高的26分，赫洛（Tyler Herro）則貢獻了24分。

即便杜蘭特提前傷退，馮恩仍十分開心看到籃網的戰績提升到27勝13敗，僅落後東區龍頭波士頓塞爾蒂克1場勝差。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）

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