夏奇拉新歌嗆爆舊愛 點燃社媒討論熱度

（法新社波哥大12日電） 哥倫比亞籍流行音樂天後夏奇拉（Shakira）釋出一首新歌，因歌詞內容再度向舊愛、退役西班牙足球球星皮克（Gerard Pique）開嗆，引起社群媒體轟動。

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新曲BZRP Music Session #53僅發布17小時就有3400萬次點閱聆聽，評論區更被網友留言淹沒。

45歲的夏奇拉在新曲里毫不保留地狂噴35歲的前男伴皮克，自然也沒放過皮克26歲的助理新歡奇雅（Clara Chia）。

夏奇拉在歌詞唱道：「健身那麼勤，記得也鍛煉鍛煉你的腦袋」「你把法拉利換成雷諾Twingo、把勞力士換成卡西歐」。

「就算你哭着求我，我也不會回到你身邊..你高攀不上我，這也是為何你會物以類聚」「你離我而去..留給我的是媒體登門跟債務上門。你以為傷害得了我，其實只是讓我更堅強，女性不再哭泣，她們會算帳」。

除歌詞意涵針對性十足，夏奇拉索性在歌詞里使用一些帶有Pique與Clara的字詞。

這是兩人去年6月宣布分手後，夏奇拉第3首內容涉及雙方離異的歌曲。

夏奇拉與皮克在一起超過10年，始終沒有成婚。兩人生下2個兒子，分別是9歲的米蘭（Milan）與7歲的薩沙（Sasha）。

擁有3億美元財產的夏奇拉並未分產給皮克；其實皮克去年11月結束輝煌的18年職業足球選手生涯後，荷包雄厚到足以從事好幾個上百萬歐元的商業投資。

夏奇拉一直想與兩個兒子重新搬回美國邁阿密定居，但目前受制於需在西班牙出庭，處理被控詐欺的逃稅官司。

© 2023 AFP