公牛近6年來首度擊敗勇士 佛契維奇轟43分平紀錄

（法新社芝加哥15日電） 美國職籃NBA芝加哥公牛今天132比118獲勝，繼2017年3月2後再度擊敗金州勇士，而公牛陣中的佛契維奇此役攻下平生涯最佳紀錄的43分。

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蒙特內哥羅球星佛契維奇（Nikola Vucevic）在隊友德羅森（DeMar DeRozan）因傷高掛免戰牌之際挺身而出，繳出43分13籃板的「雙十」成績單，讓公牛在主場獲勝，終止近期一波3連敗，這也是佛契維奇連9場比賽有雙十的表現。

公牛今天進攻多點開花，全隊共6人得分達兩位數。

除了佛契維奇，拉文（Zach LaVine）也為公牛挹注27分，卡魯索（Alex Caruso）和杜蘇姆（Ayo Dosunmu）都攻下12分，從板凳出發的懷特（Coby White）搶下15分，威廉斯（Patrick Williams）也有10分進帳。

此役包括三分球10投5中在內，31次出手命中18球的佛契維奇說：「我很快就進入狀況，這很難解釋，就是有一種感覺，知道這將會是屬於我的夜晚，然後就放手去打。」

「我們都能讓球的轉移保持流暢，我們在進攻上打得很有侵略性，而我總能跑到我該到的位置。」

目前戰績20勝24敗，在東區排名第10的公牛，下周將到法國巴黎與底特律活塞打海外例行賽。

上季總冠軍勇士這一季打得十分掙紮，此役輸球再度為他們敲響警鐘。今天輸球讓勇士戰績跌到21勝22敗，在西區排名第8。

相較公牛隻有10次失誤，勇士今天整場比賽一共發生23次失誤，也是輸球的一大關鍵。

湯普森（Klay Thompson）攻下勇士全隊最高的26分，柯瑞（Stephen Curry）有20分10籃板的雙十成績，板凳出發的普爾 （Jordan Poole）、蘭姆（Anthony Lamb）分別攻下15分、14分，魏金斯（Andrew Wiggins）也有11分進帳。

© 2023 AFP