澳網女單 美國雙姝皮古拉、高夫闖頭關

（法新社墨爾本16日電） 美國網球女將皮古拉（Jessica Pegula）和高夫（Coco Gauff）今天在澳洲公開賽女單旗開得勝，雙雙以直落二闖過頭關。

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大會第3種子皮古拉以6比0、6比1輕取世界排名161的羅馬尼亞選手克里斯蒂亞（Jaqueline Cristian），前後僅花59分鐘。第7種子高夫一樣勇猛，在隔壁的拉佛球場（Laver Arena）6比1、6比4技壓捷克女將斯尼科娃（Katerina Siniakova）。

高夫本月稍早才在奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）贏得個人第3座WTA單打冠軍，挾着絕佳狀況來到今年的第1個大滿貫賽事；皮古拉則因稍早在「聯合杯」（United Cup）力克世界排名第1的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek），士氣大振。

高夫賽後表示：「很榮幸澳網選擇我和卡特琳娜（斯尼科娃）來打拉佛球場的開幕戰。」

高夫接下來的第2輪比賽，將面對稍早以6比3、6比2拍落德國選手科爾帕奇（Tamara Korpatsch）的前美國公開賽女單冠軍拉杜卡努（Emma Raducanu）。

© 2023 AFP