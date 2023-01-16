納達爾澳網首戰出現有趣插曲 球拍意外被球僮拿走

（法新社墨爾本16日電） 西班牙網球名將「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天在澳網首輪旗開得勝，儘管比賽期間發生球拍意外被球僮拿走的小插曲，他最終仍順利擊敗對手。

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納達爾是今年澳洲網球公開賽第一種子。法新社報導，他今天在墨爾本拉佛球場（Rod Laver Arena）酷熱天氣下迎戰英國新星德瑞波（Jack Draper），頻頻使出他的招牌強力正手拍，雖也出現46次非受迫性失誤，最後仍以7比5、2比6、6比4、6比1擊敗對手。

首盤納達爾以4比3領先時，比賽出現一個小插曲，一名球僮不小心拿走他正準備要使用的球拍，他一臉困惑的告訴主審：「我必須把球拍拿回來。」比賽因此一度暫停，他最終從球袋裡拿出另一支球拍應戰。

據報導，納達爾似乎是要求球僮為他的球拍重新穿線，結果球僮拿錯球拍。

納達爾還面帶微笑地朝着對手大喊，「球僮拿走了我的球拍」，以解釋比賽中斷的原因。

納達爾後來告訴歐洲最大有線體育電視頻道Eurosport，這個小插曲「並未分散我的注意力，只是一個好玩的情況」。

納達爾下一場將在墨爾本球場（Melbourne Park）出戰美國選手麥唐納（Mackenzie McDonald）。

另一方面，納達爾今天表示，他很感謝妻子麥瑞（Mery）帶著兒子到澳洲陪伴他，並坦言他不確定自己能否在沒有妻小陪伴的情況下度過1個月。

納達爾於去年10月喜獲麟兒。他今天贏得比賽後說，成為父親並沒有影響他比賽的「感受或動力」。

不過他說：「如果我要在這裡待上1個月，而他們（妻小）不能和我在一起，只會產生負面影響。我不知道我會有何反應。」

「如果寶貝兒子1個月都不在我身邊，我不知道我會有什麼感覺。我不知道3周後我是否會想念他，我對比賽的注意力甚至可能因此分散。」

© 2023 AFP