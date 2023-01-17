勇士後來居上戰勝巫師 柯瑞猛轟41分

（法新社華盛頓16日電） 柯瑞（Stephen Curry）今天寫下生涯第67次單場得分達40大關的記錄，攻下41分的他率美國職籃NBA金州勇士127比118擊敗地主華盛頓巫師。

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勇士在第4節一度以98比106落後巫師，葛林（Draymond Green）連飆兩記三分彈，帶起勇士反撲氣焰，以一波27比8的攻勢關門，最後拿下勝利。

勇士此役贏球，戰績22勝22敗，勝率剛好達到5成，在西區排名第7。

柯瑞說：「葛林在第4節的表現太不可思議了，而普爾（Jordan Poole）則讓我們在上半場保有生機。」

他說：「總括來說，我們只是在比賽最後階段較為鎮定，多些智慧好好完成比賽，而不是在第4節驚慌失措。」

葛林此役有17分、10助攻、6籃板、3抄截的全方面演出，普爾則攻下勇士次高的32分。

巫師的波辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天攻下全隊最高32分，莫里斯（Monte Morris）有17分、10助攻的表現，庫茲馬（Kyle Kuzma）則交出16分、11籃板的雙十成績單。

去年拿下NBA總冠軍的勇士此行還有另一項任務，就是造訪白宮，接受美國總統拜登接見。

© 2023 AFP