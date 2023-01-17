澳網首輪激戰5盤 英國老將莫瑞擊敗第13種子晉級

（法新社墨爾本17日電） 英國網球老將莫瑞今天技驚義大利第13種子貝雷蒂尼，他救下1個賽末點，在歷經5盤艱苦拚戰後取得勝利，順利晉級澳洲公開賽第2輪。

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法新社報導，莫瑞（Andy Murray）曾獲3次大滿貫賽事冠軍，已經與嚴重的臀部和腹部傷勢奮戰了5年，但他在賽前宣布自己不再疼痛，並且蓄勢待發。

莫瑞充分展現着名的毅力，激戰4小時又49分鐘，以6比3、6比3、4比6、6比7（7/9）、7比6（10/6）力克貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。由於現場高溫破表，主辦單位關閉拉佛球場（Rod Laver Arena）屋頂。

對於現年35歲、排名世界第66的莫瑞來說，能淘汰在2022年打進4強的貝雷蒂尼，在每季首項大滿貫賽澳網取得具有里程碑意義的第50勝，是個重大的勝利。

5度贏得澳網男單亞軍的莫瑞說：「現在我為自己感到無比的高興和驕傲。」

這是莫瑞自2017年在法國公開賽8強賽擊敗當時排名第9的日本好手錦織圭以來，首度在大滿貫賽擊敗排名前20的球員。

2020年曾打進澳網決賽的奧地利名將提姆（Dominic Thiem）今天則止步第1輪，這位前世界第3好手在傷愈復出後受挫，遭到俄羅斯第5種子盧布列夫（Andrey Rublev）以6比3、6比4、6比2擊敗而淘汰出局。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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