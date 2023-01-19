伊拉克主辦海灣杯足球決賽爆球迷踩踏 釀1死數十傷

（法新社伊拉克巴斯拉19日電） 伊拉克40年來首度主辦阿拉伯海灣杯足球賽並踢進決賽，原定決賽今晚登場，但想進場觀賽的球迷太多而爆發踩踏意外。據官員說法，已釀1人死亡、數十人受傷。

廣告 繼續瀏覽後續

本屆阿拉伯海灣杯足球賽（Arabian Gulf Cup）決賽由伊拉克對上阿曼，原定當地時間晚間7時（格林威治標準時間16時）在伊拉克南部大城巴斯拉（Basra）的巴斯拉國際體育場（Basra International Stadium）舉行。

今天破曉開始，就有數以千計沒有門票的球迷在這座體育場外聚集，盼能擠進場內觀看決賽。社群媒體流傳的畫面顯示，體育場外人山人海。

伊拉克內政部官員證實一名醫療人員所稱有1人死亡、數十人受傷，官員還說道：「破曉後便有大量球迷開始聚集嘗試進入（球場），其中許多人沒有門票。」

一名在體育場內的法新社攝影記者指出，踩踏事件發生時，體育場的旋轉柵門仍是關閉的。現場響着刺耳的鳴笛聲，多輛救護車抵達並準備把傷者送往醫院。

飽嘗戰火的伊拉克，長期以來被禁止主辦國際足球賽，原本冀望藉主辦本屆海灣杯足球賽扭轉形象，卻仍發生今天這場意外。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）

© 2023 AFP