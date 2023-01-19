澳網男單挪威好手路德止步第二輪

（法新社墨爾本19日電） 澳洲網球公開賽男單賽事繼大會頭號種子「蠻牛」納達爾昨天意外爆冷出局後，第二種子挪威好手路德今天也慘遭美國22歲小將布魯克斯比淘汰，兩人都止步於第二輪賽事。

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路德（Casper Ruud）今天對上男單世界排名第39的布魯克斯比（Jenson Brooksby），以3比6、5比7、7比6（7/4）、2比6慘遭淘汰。

西班牙名將納達爾（Rafa Nadal）昨天敗給世界排名第65的麥唐納（Mackenzie McDonald）提前出局，無緣衛冕冠軍。路德則在今天出局，澳網開打首周，第一、第二種子雙雙落馬。

這開啟了塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）奪下第10座澳網男單金杯的可能性。路德寄望於本屆澳網之後登上男單世界排名第一的美夢也破碎，目前他排名世界第3。

布魯克斯比指出：「卡斯伯（路德）是戰士，我清楚這會是場偉大的比賽。」

「我對自己的精神毅力深感驕傲，第三盤賽況雖未如我所願，但我最終扭轉了局勢。」

他還說：「我想要打得強而有力，我只想專註打球。」

布魯克斯比迄今最佳大滿貫單打成績是在2021年的美國網球公開賽，當時他晉級到第4輪。

布魯克斯比下一場賽事，將對上美國同胞保羅（Tommy Paul），保羅今天鏖戰5盤才拍落西班牙選手福基納（Alejandro Davidovich Fokina）。

© 2023 AFP