第8種子被外卡擊敗 佛里茲澳網爆冷出局

（法新社墨爾本19日電） 澳洲網球公開賽第8種子佛里茲今天成了最新出局的頂級選手，在第2輪以7比6（7比4）、6比7（2比7）、4比6、7比6（8比6）、2比6遭澳洲外卡巴比倫淘汰。

廣告 繼續瀏覽後續

美國小將佛里茲（Taylor Fritz）2022年戰績呈現突破，先後在印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）、日本公開賽和伊斯特本（Eastbourne）國際網賽封王，今天卻在觀眾一面倒向對手的凱恩球場（John Cain Arena）歷經5盤鏖戰敗北。

今年第一項大滿貫賽澳洲網賽的前10種子在進入第3輪前，已有3人出局，包括紅土天王納達爾（Rafael Nadal）和挪威好手路德（Casper Ruud）。

澳洲的希望巴比倫（Alexei Popyrin）追平了自己的最佳大滿貫賽戰績，並在滿場觀眾高喊他名字助威下流出淚來。他說：「這是一場我根本不想醒來的美夢。」

他說：「我在賽季前全力以赴，盡量努力…我將繼續努力，我喜愛這種感覺，希望能再享有這種感覺。」

佛里茲不久前協助美國隊拿下聯合杯（United Cup）冠軍，原本是乘勝進軍澳洲公開賽，不意敗在全球排名低到113的巴比倫拍下。

© 2023 AFP