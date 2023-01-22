傷兵困不住塞爾蒂克 斬暴龍笑納9連勝

（法新社洛杉磯21日電） 美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天克服比賽前半段連傷史瑪特（Marcus Smart）與威廉斯（Robert Williams）2員先發的劣勢，終場106比104擊敗地主多倫多暴龍笑納9連勝。

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賽前綠衫軍得分主力塔特姆（Jayson Tatum）仍因左腕傷缺陣，第2節史瑪特因右腳踝扭傷退場，威廉斯則是膝蓋受傷，在場上撐了一陣後同樣在第2節傷退。

塞爾蒂克教頭馬茲拉（Joe Mazzulla）表示，威廉斯的膝傷不礙事，但史瑪特腳踝扭傷不輕。

他說：「（史瑪特）X光看來不妙，只能等他逐日好轉。」史瑪特當時得旁人攙扶才能離場。

所幸綠衫軍靠布朗（Jaylen Brown）攻下27分及替補的葛蘭特．威廉斯（Grant Williams）挹注25分撐住比賽。綠衫軍贏球後戰績35勝12敗依舊高居全聯盟之首。

塞爾蒂克19日才與金州勇士經過延長賽惡戰勝出，今天又連傷先發戰將，打完前3節81比85分落後。綠衫軍以一波9比0攻勢為第4節開局，但暴龍展現頑抗韌性，在比賽還剩2分23秒時扳成103平手。

此時綠衫軍普瑞查德（Payton Pritchard）扮稱職板凳暴徒，再度投進三分球幫球隊保住戰果，他全場12分都是在第4節攻下；另一替補布洛格登（Malcolm Brogdon）也進帳23分。

© 2023 AFP