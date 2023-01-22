美國女網新星高夫澳網出局激動落淚

（法新社墨爾本22日電） 拉脫維亞女將奧斯塔朋科在澳洲網球公開賽女單第4輪，以7比5、6比3爆冷擊敗第7種子美國女網新星高夫。高夫賽後受訪時情緒激動而落淚，坦言輸球令人沮喪。

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奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）的18歲對手高夫（Coco Gauff）儘管年紀輕輕，面對世界媒體時通常沉着冷靜。但是她今天賽後被問到以5比7、3比6輸球感到何等挫折時，終於難以承受。

她告訴記者:「我是真的很投入，來參加這項錦標賽我真的覺得很棒，現在依然如此。我仍然覺得自己已經精進許多。但是，呃，當你碰到像她那樣的對手，而她又打得那麼好，彷佛你束手無策。」

「所以，在那件事情上有一點令人沮喪。」

她的聲音突然變得嘶啞，並且流下眼淚。從旁人手中接下紙巾後，高夫說：「我還好，（記者會）可以繼續。」

她打起精神表示，現在將會扮演好跟女雙搭檔美國網球女將皮古拉（Jessica Pegula）全力配合的角色。

女雙第2種子高夫、皮古拉（Jessica Pegula）組合明天迎戰加藤未唯與艾迪拉（Aldila Sutjiadi）這組日本、印尼聯軍，爭取晉級8強門票。

© 2023 AFP