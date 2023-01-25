美男網選手保羅擊敗同胞 晉級澳網4強

（法新社墨爾本25日電） 美國男網選手保羅（Tommy Paul）今天在澳洲公開賽終結同胞謝爾頓（Ben Shelton）的夢幻之旅，生涯首次闖進大滿貫賽事4強。

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25歲的保羅在這場非種子選手的對決中，與20歲小將謝爾頓陷入消耗戰，保羅善用自身更為豐富的經驗，最終以7比6（8比6）、6比3、5比7、6比4在拉佛球場（Rod Laver Arena）力克對手。

保羅是繼已退役美國名將羅迪克（Andy Roddick）2009年闖進澳網4強之後，第一位達此成就的美國男網選手。

今天奪勝也讓失敗過13次的保羅，終於在第14次首度前進大滿貫4強，世界排名35的他之前最佳成績是在去年溫網晉級第4輪。

保羅在2021年斯德哥爾摩網球公開賽拿過一座巡迴賽級別冠軍，去年9月世界排名上升至28，為生涯新高。

他說：「我對於能達到這裡很激動，不管接下來對手是誰，我真的都很興奮。」

「闖進大滿貫賽事第2周是每個網球人的夢想，不敢相信我現在就在這兒。」

他也提到謝爾頓是個非常難纏的對手，前途可期。

保羅接下來將對上塞爾維亞名將、拿過9座澳網冠軍的喬科維奇（Novak Djokovic）與俄羅斯籍第5種子盧布列夫（Andrey Rublev）之間的勝方，爭取29日決賽門票。

© 2023 AFP