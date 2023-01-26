澳網女單 芮芭奇娜直落二取得決賽門票

（法新社墨爾本26日電） 溫布頓女單冠軍哈薩克好手芮芭奇娜今天在澳洲網球公開賽4強賽中，以直落二擊敗白俄羅斯名將艾薩蘭卡，取得28日決賽門票，也粉碎艾薩蘭卡期待抱走第3座澳網金杯的夢想。

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芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天以7比6（7比4）和6比3，拍落艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）。芮芭奇娜將在28日的決賽中出戰白俄羅斯網球名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

莎芭蓮卡以7比6（7比1）和6比2輕取波蘭選手蕾妮特（Magda Linette），取得另一張決賽門票。

面對2012年和2013年在澳網封後的艾薩蘭卡，芮芭奇娜佔了上風，只費時1小時41分鐘勝出。

芮芭奇娜是本屆澳網女單第22種子，她一路過關斬將，第4輪撂倒了頭號種子、波蘭強敵斯威雅蒂（Iga Swiatek）後，又在8強賽打敗前法國網球公開賽女單冠軍奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），今天再一次演出大絕殺。

23歲的芮芭奇娜說：「打進決賽，我超級開心。對我來說，今天有點艱難，因為狀況不同。」

「我沒辦法打出真正強而有力的球，真的不是很順，但我很開心最後仍贏了。決賽我當然會全力以赴。」

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