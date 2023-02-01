要求平等參加巴黎奧運 國際奧會斷然回拒俄羅斯

（法新社莫斯科31日電） 俄羅斯要求讓該國運動員參與2024巴黎奧運時，與他國選手擁有相同待遇，國際奧會（IOC）今天斷然回拒。

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國際奧林匹克委員會發言人說：「對俄羅斯及白俄羅斯國家和政府的制裁是沒得商量的。」

國際奧會上周表示正在研究讓俄羅斯選手參加巴黎奧運的「方法」，還說可能會讓他們以中立選手，而非俄國選手的身分參賽，隨後相關爭論便愈演愈烈。

國際奧會的言論引來烏克蘭的憤怒回應，一名烏國總統幕僚還因此痛批國際奧會淪為「戰爭推手」。

烏克蘭揚言，若俄羅斯選手獲准參賽，他們將抵制巴黎奧運。

俄羅斯奧會主席波茲尼亞科夫（Stanislav Pozdnyakov）今天主張俄國選手應擁有完整參賽權。

根據俄羅斯媒體報導，波茲尼亞科夫說：「俄羅斯選手必須和其他國家的運動員擁有完全相同的參賽條件。任何附加的條件或標準都是讓人無法接受的，尤其是一切帶有政治色彩的東西，因為這對奧運運動來說是完全無法接受的。」

俄羅斯去年2月揮軍入侵烏克蘭後，盟國白俄羅斯同意讓俄軍以白俄領土作為飛彈發射基地，這使得俄國和白俄在俄烏衝突爆發後，被大多數奧運項目運動排除在外。

波茲尼亞科夫表示，俄羅斯奧會樂見國際奧會為允許俄國選手參賽所做的努力。

他補充道：「但我們強烈反對其他的附帶條件，因為國際奧林匹克憲章（Olympic Charter）規定，所有運動員須在平等情況下參賽。」

國際奧會迅速對這番言論做出反駁，稱「最近一次，即去年12月9日奧運峰會的會議上，已一致確認對俄羅斯及白俄羅斯的制裁」。

國際奧會發言人表示，這些制裁措施包括「在任何體育活動或會議，包括整個場館，都不得出現俄羅斯與白俄羅斯的國旗、國歌，國家的代表色或這些國家的任何其他標誌。」

在國際奧會做出回應前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯參與巴黎奧運，形同向外界宣告「恐怖（行為）是可以被接受的」。

澤倫斯基上周表示，他已經邀請國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）走訪烏克蘭前線巴赫姆特市（Bakhmut），「這樣他就能親眼看到，所謂的中立是不存在的」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天表示，俄羅斯選手在2020東京奧運拿下的71面獎牌中，有45面是由俄羅斯軍方運動俱樂部的選手所獲。

庫列巴說：「俄軍犯下暴行、殺戮、性侵、劫掠，這就是無知的國際奧會想讓他們以中立身份參賽的那些人。」

© 2023 AFP