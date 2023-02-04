3億英鎊補強仍難買進球 切爾西0比0踢和富勒姆

（法新社倫敦3日電） 英超切爾西趕在球員交易大限前砸重金網羅一批球星強化陣容盼能谷底反彈，不過今天他們以豪華陣容出戰富勒姆仍沒見起色，縱然教頭波特（Graham Potter）比賽終了前不斷雙手合十祈禱，終場仍0比0坐收。

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切爾西趕在交易大限日當天從葡超本菲卡挖來費南德茲（Enzo Fernandez），轉隊費1.07億英鎊更締造英超史上之最。

除費南德茲外，穆德里克（Mykhailo Mudryk）、馬杜克（Noni Madueke）與福法納（David Datro Fofana）也都是這波補強找來的球星。

這場切爾西對富勒姆之戰是費南德茲轉隊後的首秀且先發出賽，福法納與馬杜克雖也是轉隊後處女秀，卻是替補上陣。

切爾西在1月交易大限窗口狠砸3億英鎊，讓球隊在換新老闆第一季就已花掉超過5億英鎊用於人員補強。無奈今天沒能開紅盤。

切爾西目前在英超暫居第9，距離最後一席歐冠門票的第4名仍差9分積分；地緣同區的富勒姆則排在第6。

波特賽後說：「新進球員正在適應新環境與新的聯盟，通常不會一帆風順，在砸重金網羅後外界一定會瞪大眼睛檢視成效，這就是商業本質。」

© 2023 AFP