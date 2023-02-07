女力展現 尼加拉瓜女性樂在騎牛

（法新社尼加拉瓜首都馬納瓜6日電） 當培瑞斯還是少女時就對騎牛運動深深着迷，但兄長說騎牛在尼加拉瓜是男人的運動，要她別想太多。如今不只培瑞斯，越來越多尼國女性投入這項陽剛味十足的運動。

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如今33歲、擔任廚師的培瑞斯（Eveling Perez）經常參加騎牛表演，成功演出一次可賺得200美元。

騎牛時騎師需一手握住韁繩，另一手盡量維持身體平衡，得在牛背上至少待滿8秒不被暴跳的公牛摔落，才算成功。

距首都馬納瓜30公里開外的蒂比達伯（Tipitapa），當地一個節慶常能聚集觀眾好幾百人圍觀騎牛比賽，培瑞斯邊享受觀眾歡呼與掌聲，邊費力讓自己不被動輒好幾百公斤的狂跳公牛從背上摔落。

對160公分高、每天進行包含路跑在內鍛煉的培瑞斯而言，騎牛似乎難不倒她。但這項運動的本質也讓她多次受傷，甚至骨折過。

騎牛對女性的難度畢竟高於男性，騎牛師之間都同意這是高度仰賴身體素質的運動。培瑞斯就不諱言雙腿夾緊牛身的力度，永遠沒法做到像男性般。

男隊友康得（Carlos Conde）說：「這對女性來說當然困難許多。」但他認為女性能靠勇氣與意志克服力量與速度劣勢。

騎牛運動在尼加拉瓜廣受歡迎，儘管女性參與仍屬罕見，但已有越來越多像培瑞斯一樣的當地女性投入，她所屬的騎牛隊上已不只她一名女性。培瑞斯希望有朝一日女騎師能司空見慣。

培瑞斯說：「我會希望不只我與隊友，還能有更多女性參與，彰顯女力。」

© 2023 AFP