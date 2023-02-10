歐洲超級聯賽計畫捲土重來 60至80球會分級競技

（法新社馬德里9日電） 歐洲足球超級聯賽主辦當局今天發表聲明宣布，將以全新方式舉辦一項由歐洲「60至80個」職業球會參加的比賽。西甲巴塞隆納（Barcelona）球會主席拉波塔說，此事已有進展。

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歐洲超級聯賽（European Super League）2021年由歐洲12個球會成立，以與歐洲足球總會（UEFA）分道揚鑣，創立自己的賽事。不過因為歐洲足總誓言阻止這項「損人利己」的計畫，國際足球總會（FIFA）也揚言將參與其中的球會逐出國際賽事，在全歐球迷一片怒氣下，此事作罷。

近來西班牙馬德里高等法院判決，恢復2021年下達的禁制令，保護超級聯賽和參賽隊伍不受歐洲足總和國際足總及其下各總會和聯盟的制裁，使得為倡議歐超聯而組成的A22體育管理諮詢公司（A22 Sports Management）再次嘗試舉辦這項聯賽。

A22公司執行長瑞查特（Bernd Reichart）發表聲明說：「各球會都須承擔企業風險，問題是每當別人作出重大決定時，球會被迫只能旁觀並任由自己的賽事和財務基礎崩解，這樣的事情太常發生。」

這項聲明並就全新的超級聯賽提出10大原則，他宣稱，已與全歐將近50個球會及其股東商談相關內容；並說，「他們絕大多數認同這樣的評估，即歐洲足球的根基已遭到威脅，現在是變革的時候了」。

他說：「歐洲的足球聯賽應該保持開放，由60至80隊以多級別方式進行，以容這個金字塔結構中的上、下球會能永續性地分享營收。」

為此，瑞查特說，將保證每一球隊在每一賽季「都能在全歐賽事出戰至少14場」，同時繼續在各自國內的聯賽出場。

法新社報導，拉波塔（Joan Laporta）今天表示，舉辦歐超聯的計畫「已有進展」，並預期歐洲法院（European Court of Justice）將會做出有利歐超聯 的判決。歐洲足總和國際足總強烈反對歐超聯，揚言將參與其中的球會與球員逐出國際賽事，兩大組織為此被控濫權，正由歐洲法院審理中。

針對有人批評歐超聯有意與各國聯賽以及歐洲足總主辦的賽事互別苗頭，A22公司指出，「各參賽球隊應如同目前一般，繼續全力投入自己國內的聯賽」。

拉波塔則說：「我們希望的是，與歐洲足總的對話不要破裂。我認為透過對話，我們最終能與歐洲足總達成良好協議。」

© 2023 AFP