哈勒戴轟本季新高40分 公鹿延長賽勝出摘11連勝

（法新社密爾瓦基14日電） 哈勒戴今天攻下本季新高的40分，並在延長賽剩下25.2秒時砍進讓球隊超前的三分彈，率美國職籃NBA密爾瓦基公鹿最終131比125擊退來訪的波士頓塞爾蒂克，在近期拿下11連勝。

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此役安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）也為公鹿貢獻了36分、13籃板、9助攻，而公鹿今天贏球後戰績來到40勝17敗，僅落後東區龍頭塞爾蒂克半場勝差。

塞爾蒂克今天人手短缺，包括明星球員塔特姆（Jayson Tatum）、臉部骨折的布朗（Jaylen Brown）、右腳踝扭傷的史瑪特（Marcus Smart）、右膝腫脹的霍福德（Al Horford）都不克出賽。

即便如此，塞爾蒂克還是差點拿下5連勝。

塞爾蒂克前鋒豪瑟（Sam Hauser）在第4節比賽終了前3秒砍進一記29英尺的三分球，幫助球隊扳平比數，並將比賽逼進延長。隊友懷特（Derrick White）接着又在延長賽開打後連砍5分。

比賽結束前兩分鐘，塞爾蒂克還握有5分領先；然而，比賽最後的7分都是由公鹿拿下。

比賽結束前1分32秒，公鹿後衛哈勒戴（Jrue Holiday）抄到懷特的球並灌籃得手，助球隊縮小頹勢，比數來到122比123。在兩隊各自罰進兩球後，哈勒戴關鍵時刻的三分彈讓公鹿超前。

在塞爾蒂克下一波進攻中，威廉斯（Grant Williams）掉球，艾倫（Grayson Allen）將球抄走後，塞爾蒂克在比賽僅剩3.2秒時被吹了阻擋犯規。

安特托昆博接着兩罰俱中，然後又以一記灌籃絕殺塞爾蒂克。

塞爾蒂克上周的單周最佳球員懷特，今天攻下全隊最高27分，從板凳出發的布洛格登（Malcolm Brogdon）挹注了26分，馬斯卡拉（Mike Muscala）則有18分進帳。

公鹿的密道頓（Khris Middleton）有16分、11籃板的雙十演出。

安特托昆博此役傳出9次助攻，這讓他生涯助攻總數累積達3271次，僅落後隊史紀錄保持人普萊西（Paul Pressey）1次。

© 2023 AFP